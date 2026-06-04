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04 июня 2026 в 14:01

Фон дер Ляйен дала Пашиняну обещание на фоне экспортных ограничений России

Фон дер Ляйен пообещала Армении €50 млн из-за экспортных ограничений России

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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ЕС выплатит Еревану €50 млн (4,256 млрд рублей) из-за экспортных ограничений РФ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с премьер-министром страны Николом Пашиняном. По словам чиновницы, которые приводятся в пресс-релизе ЕК, европейская сторона «твердо поддерживает» Ереван.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена оплачивать путь Армении в Евросоюз, который занимается поддержкой Киева. Она подчеркнула, что Еревану придется определиться со своим внешнеполитическим курсом, поскольку усидеть на двух стульях между Евразийским экономическим союзом и ЕС не получится.

Ранее сообщалось, что главу дипломатии ЕС Каю Каллас из-за антироссийской истерии в Европарламенте втайне называют «европейским ядерным сценарием». Как заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн, эта «маленькая атомная бомба» способна уничтожить основы безопасности континента. По его словам, если чиновница станет главным переговорщиком с Россией по конфликту на Украине, то у Европейского союза начнутся тяжелые времена, в частности и без того кризисная ситуация резко обострится.

Европа
Армения
Урсула фон дер Ляйен
Никол Пашинян
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