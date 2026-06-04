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04 июня 2026 в 14:53

«Силы истощаются»: раскрыта тайна переброски «полка смерти» ВСУ под Сумы

Марочко: Киев перебрасывает подразделения под Сумы в страхе потерять территории

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Киев принял решение о переброске дополнительных, в том числе элитных, полков Вооруженных сил Украины под Сумы из-за опасений потерять контроль над территориями, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинское командование вынуждено стягивать боеспособные резервы на север в попытке стабилизировать ситуацию.

Кадровый дефицит у ВСУ наблюдается по всей линии боевого соприкосновения. Сумское направление — не исключение. Два месяца подряд идет смещение на северном направлении, это как раз Сумская и Харьковская области — зона ответственности группировки ВС РФ «Север». Она уже две недели является самой эффективной по освобождению территорий и созданию буферной зоны. Сейчас происходит переброска бойцов ВСУ под Сумы. Они ищут резервы со всевозможных полков. По моей информации, сюда перебрасываются боеспособные элитные подразделения, которые разбавляют «бусифицированными». Их отправляют на верную гибель, как это было с «полком смерти». Ресурсы ВСУ истощаются, — сказал Марочко.

Ранее в силовых структурах РФ заявили, что командование украинской армии перебросило в район Великой Рыбицы Сумской области дополнительные подразделения 225-го отдельного штурмового полка, известного как «полк смерти». Название полка говорит о большом числе убитых и пропавших без вести солдат.

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