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04 июня 2026 в 14:50

Российская армия поразила места хранения украинских БПЛА

Минобороны: ВС России нанесли удар по местам запуска украинских БПЛА

Фото: МО РФ
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Российская армия за сутки нанесла поражение по местам хранения и площадкам запуска беспилотников Вооруженных сил Украины, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, под удар также попали украинские объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

Нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины отправляет на фронт иностранных наемников без боевого опыта. Как заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, у Киева начались серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому правительство использует любые возможности, чтобы затыкать дыры. При этом «пухленькие» наемники едут на Украину в основном ради заработка на пропитание, объяснил дипломат.

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