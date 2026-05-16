Командование ВСУ отправляет на фронт иностранных наемников без боевого опыта, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. По его словам, которые приводит РИА Новости, у Киева начались серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому правительство использует любые возможности, чтобы затыкать дыры. При этом наемники едут на Украину в основном ради заработка на пропитание.
Это не двухметровые красавцы, а маленькие пухленькие деятели, которые в поисках денег приехали из колумбийских плантаций зарабатывать на пропитание, — отметил Мирошник.
До этого украинские военные начали массово жаловаться, что сотрудники военкоматов мобилизуют и отправляют на фронт наркоманов и больных людей. По словам комбата отдельного стрелкового батальона Романа Ковалева, недавно к ним прибыл «новенький», который ни разу не был на полигоне из-за проблем с легкими.
Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько предположил, что украинская сторона непременно напала бы на Россию при наличии ядерного оружия. По его словам, сожаления о потере данного вида вооружения со стороны президента Украины Владимира Зеленского не являются чем-то новым или неожиданным, а, наоборот, возвращают всех участников кризиса к причинам, которые легли в основу начала спецоперации.