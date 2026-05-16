«Это не двухметровые красавцы»: в ВСУ попали наемники без боевого опыта

Командование ВСУ отправляет на фронт иностранных наемников без боевого опыта, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. По его словам, которые приводит РИА Новости, у Киева начались серьезные проблемы с мобилизацией, поэтому правительство использует любые возможности, чтобы затыкать дыры. При этом наемники едут на Украину в основном ради заработка на пропитание.

Это не двухметровые красавцы, а маленькие пухленькие деятели, которые в поисках денег приехали из колумбийских плантаций зарабатывать на пропитание, — отметил Мирошник.

До этого украинские военные начали массово жаловаться, что сотрудники военкоматов мобилизуют и отправляют на фронт наркоманов и больных людей. По словам комбата отдельного стрелкового батальона Романа Ковалева, недавно к ним прибыл «новенький», который ни разу не был на полигоне из-за проблем с легкими.

Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько предположил, что украинская сторона непременно напала бы на Россию при наличии ядерного оружия. По его словам, сожаления о потере данного вида вооружения со стороны президента Украины Владимира Зеленского не являются чем-то новым или неожиданным, а, наоборот, возвращают всех участников кризиса к причинам, которые легли в основу начала спецоперации.