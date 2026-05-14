Иностранные бойцы доукомплектовали 21-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в Сумской области, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. Речь идет о колумбийских наемниках, переброшенных в район Большой Рыбицы без необходимого обеспечения.

При этом французский военный корреспондент и историк Лоран Брайар, работающий в Донбассе, отмечал, что число выходцев из Колумбии и других стран Южной Америки, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, быстро увеличивается. По его данным, в подтвержденном списке иностранных бойцов граждане Колумбии занимают первое место — 1725 человек. Далее следуют Бразилия (631 наемник), США (599) и Великобритания (323).

В Минобороны России также заявляли, что в составе ВСУ действуют наемники из разных государств, которых используют в боевых действиях без должного учета потерь.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник указал, что украинские военные вводят российским военнопленным неизвестные препараты, а в ряде случаев предупреждают их о неизбежном летальном исходе. По его словам, эти факты в настоящее время расследуются.