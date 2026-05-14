ВСУ уличили во введении неизвестных препаратов военнопленным

Украинские военные вводят российским военнопленным неизвестные препараты, а в ряде случаев предупреждают их о неизбежном летальном исходе, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, эти факты в настоящее время расследуются.

В показаниях есть информация про использование неизвестно каких медицинских препаратов. Человек рассказывает: приходит врач и говорит: ты будешь болеть и умрешь. Вкалывает какой-то препарат, — сказал Мирошник.

Он добавил, что несколько человек, вернувшихся на родину после обмена, признались в прохождении такой процедуры введения инъекции. Какой именно препарат использовался, пока не установлено, расследование продолжается. Российская сторона намерена добиваться международно-правовой оценки этих действий.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие на передовой регулярно сообщают в радиопереговорах о нехватке продовольствия и воды. Командир роты радиоэлектронной разведки 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Топаз утверждает, что проблемы с логистикой приводят к длительному отсутствию базового обеспечения.