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03 июня 2026 в 23:43

В Севастополе отражают атаку ВСУ

Развожаев: в Севастополе силы ПВО и мобильные группы сбили семь БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ с применением беспилотников, к работе привлечены мобильные огневые группы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По предварительным данным, над Нахимовским районом, Северной стороной и районом Парка Победы уничтожено семь БПЛА.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы. Уже сбито 7 БПЛА в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы, — написал Развожаев.

На Северной стороне города в одном из СНТ загорелась крыша двухэтажного частного дома после падения обломков сбитого беспилотника, добавил он. В результате происшествия никто не пострадал, подчеркнул Развожаев.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Каменке-Днепровской Запорожской области станцию техобслуживания, расположенную рядом со школой «Скифия». Атака произошла вблизи школы.

До этого стало известно, что один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на автобус в Шебекино. Мужчину доставили в больницу с акубаротравмой. В результате взрыва автобус полностью сгорел, также повреждения получил легковой автомобиль.

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