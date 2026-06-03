В Севастополе отражают атаку ВСУ Развожаев: в Севастополе силы ПВО и мобильные группы сбили семь БПЛА

Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ с применением беспилотников, к работе привлечены мобильные огневые группы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По предварительным данным, над Нахимовским районом, Северной стороной и районом Парка Победы уничтожено семь БПЛА.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы. Уже сбито 7 БПЛА в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы, — написал Развожаев.

На Северной стороне города в одном из СНТ загорелась крыша двухэтажного частного дома после падения обломков сбитого беспилотника, добавил он. В результате происшествия никто не пострадал, подчеркнул Развожаев.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Каменке-Днепровской Запорожской области станцию техобслуживания, расположенную рядом со школой «Скифия». Атака произошла вблизи школы.

До этого стало известно, что один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на автобус в Шебекино. Мужчину доставили в больницу с акубаротравмой. В результате взрыва автобус полностью сгорел, также повреждения получил легковой автомобиль.