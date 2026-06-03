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03 июня 2026 в 09:20

«Ехали к своим родным»: Развожаев о смерти семерых человек в Енакиево

Развожаев: атака на автобус в Енакиево — чудовищное преступление ВСУ

Михаил Развожаев Михаил Развожаев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины, атаковавшие мирных людей в Енакиево, совершили чудовищное преступление, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, погибшие и пострадавшие ехали домой и спешили по своим делам.

Очередное чудовищное преступление ВСУ против мирных людей произошло сегодня утром в Енакиево в ДНР. В результате этого бесчеловечного нападения, по предварительным данным, погибли семь человек. Еще 11 получили ранения. Удар был нанесен по гражданскому транспорту. По людям, которые ехали к своим родным, домой, по своим обычным делам, — написал губернатор.

Ранее над центром Енакиево в ДНР заметили беспилотники-разведчики. Они действовали в том районе, где Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус Москва — Симферополь.

До этого в Сети появились кадры рейсового автобуса Москва — Симферополь после удара Вооруженных сил Украины в Енакиево. На опубликованных фотографиях можно увидеть, что салон и кабина водителя полностью выгорели. Больше всего пострадала верхняя часть транспортного средства.

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