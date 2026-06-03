Атака под Брянском оборвала жизнь сотрудника энергетиков

Атака под Брянском оборвала жизнь сотрудника энергетиков Ковальчук: машинист автокрана погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

Машинист автокрана компании «Россети Центр» — «Брянскэнерго» погиб в Почепе Брянской области в результате атаки БПЛА, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере МАКС. Еще один сотрудник предприятия получил ранения, добавил он.

Украинские нацисты атаковали специализированный транспорт энергетиков. В результате атаки БПЛА в Почепе погиб машинист автокрана ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Еще один сотрудник предприятия ранен. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Пострадавшему — скорейшего выздоровления, — написал Ковальчук.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Каменке-Днепровской Запорожской области станцию техобслуживания, расположенную рядом со школой «Скифия». Атака произошла вблизи школы.

До этого стало известно, что один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на автобус в Шебекино. Мужчину доставили в больницу с акубаротравмой. В результате взрыва автобус полностью сгорел, также повреждения получил легковой автомобиль.