Более 20 человек обратились в полицию по делу об обмане блогеров

Более 20 человек обратились в полицию по делу об обмане блогеров МВД: по делу об обмане блогеров подано более 20 заявлений, ущерб превысил 10 млн

По делу о мошенничестве в отношении блогеров в полицию поступило более 20 заявлений от потерпевших, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ущерб предварительно оценивается в сумму свыше 10 млн руб.

В Минске мои коллеги из столичного района Хамовники совместно с сотрудниками МВД Республики Беларусь задержали москвичку, подозреваемую в мошенничестве под предлогом организации туристических поездок. По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млн рублей, — заявила Волк.

Ранее стало известно, художницу Хатуну Аташян задержали правоохранители. По информации авторов, крупные блогеры обвинили ее в мошенничестве. Авторы сообщили, что художницу задержали в Белоруссии. По информации канала, девушка якобы пыталась скрыться, ее везут на допрос. Также авторы рассказали, что пострадавшие написали на Аташян коллективное заявление в полицию.

До этого российские блогеры обвинили художницу Хатуну Аташян в мошенничестве на 50 млн рублей. Девушка представлялась ВИП-игроком гостиничного бизнеса, обещала организацию поездок по бартеру в обмен на рекламу, но после оплаты клиенты не получали ни билетов, ни ваучеров.