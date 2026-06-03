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03 июня 2026 в 22:50

Более 20 человек обратились в полицию по делу об обмане блогеров

МВД: по делу об обмане блогеров подано более 20 заявлений, ущерб превысил 10 млн

МВД РФ МВД РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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По делу о мошенничестве в отношении блогеров в полицию поступило более 20 заявлений от потерпевших, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ущерб предварительно оценивается в сумму свыше 10 млн руб.

В Минске мои коллеги из столичного района Хамовники совместно с сотрудниками МВД Республики Беларусь задержали москвичку, подозреваемую в мошенничестве под предлогом организации туристических поездок. По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млн рублей, — заявила Волк.

Ранее стало известно, художницу Хатуну Аташян задержали правоохранители. По информации авторов, крупные блогеры обвинили ее в мошенничестве. Авторы сообщили, что художницу задержали в Белоруссии. По информации канала, девушка якобы пыталась скрыться, ее везут на допрос. Также авторы рассказали, что пострадавшие написали на Аташян коллективное заявление в полицию.

До этого российские блогеры обвинили художницу Хатуну Аташян в мошенничестве на 50 млн рублей. Девушка представлялась ВИП-игроком гостиничного бизнеса, обещала организацию поездок по бартеру в обмен на рекламу, но после оплаты клиенты не получали ни билетов, ни ваучеров.

Россия
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Ирина Волк
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