Девять россиян задержали за мошенничество со страховыми выплатами

Девять россиян задержали за мошенничество со страховыми выплатами В Москве задержаны девять человек за мошенничество со страховыми выплатами

Полиция задержала девятерых подозреваемых в крупном мошенничестве со страховыми выплатами, ущерб от которого превысил 50 млн рублей, сообщила в мессенджере МАКС представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленники использовали подставные лица для регистрации дорогих иномарок, после чего инсценировали автокатастрофы для получения страховых выплат.

В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники при силовой поддержке сотрудников патрульно-постовой службы полиции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве задержали участников криминальной схемы по адресам их проживания, — отметила она.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье 159.5 УК РФ, и возбуждено семь уголовных дел, объединенных в одно производство. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Росреестр предупредил дачников о появлении новой опасной схемы мошенничества с поддельными штрафами за нарушения земельного законодательства. Злоумышленники массово рассылают людям сообщения, которые детально имитируют официальные государственные уведомления ведомства, требуя срочно оплатить назначенный штраф, перейти по фишинговой ссылке или открыть опасное вложение.