Росреестр предупредил о схеме мошенничества с фейковыми штрафами за землю

Росреестр предупредил о схеме мошенничества с фейковыми штрафами за землю

Росреестр предупредил дачников о появлении новой опасной схемы мошенничества с поддельными штрафами за нарушения земельного законодательства, передает MK.RU. Злоумышленники массово рассылают людям сообщения, которые детально имитируют официальные государственные уведомления ведомства. В таких фальшивых письмах аферисты требуют срочно оплатить назначенный штраф, перейти по фишинговой ссылке или открыть опасное вложение.

В ведомстве подчеркнули: сведения о правах на недвижимость, ограничениях, кадастровых данных и процедурах Росреестра нужно проверять только через государственные сервисы и личные кабинеты. Основной расчет преступников делается на то, что испуганный санкциями владелец участка выполнит все требования без проверки.

Если человек получил сомнительное сообщение от имени федерального органа, лучше вообще не отвечать отправителю, не переводить деньги и не передавать коды из СМС. Проверять любую поступающую информацию о взысканиях следует исключительно через сайт ведомства, портал госуслуг или территориальное управление.

Ранее в МВД предупредили, что злоумышленники склоняют людей к совершению различных преступлений. Они заставляют жертв поджигать банки, имущество операторов связи, транспорт, оформлять банковские продукты на третьих лиц, участвовать в незаконных финансовых операциях или становиться курьерами.