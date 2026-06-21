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21 июня 2026 в 11:38

В МВД раскрыли, как мошенники делают жертв соучастниками преступлений

МВД: мошенники склоняют россиян к преступлениям через психологическое давление

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Мошенники все чаще используют методы психологического давления и манипуляции, чтобы превращать своих жертв в соучастников преступлений, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России. Таким образом аферисты подстрекают граждан к противоправным действиям, направленным на дестабилизацию органов власти, подрыв экономики и обороноспособности.

Мошенники не только похищают денежные средства граждан, но и склоняют их к совершению противоправных действий. Подобные преступления совершаются дистанционным способом посредством психологического давления, манипуляций и введения человека в состояние страха либо эмоциональной зависимости, — отметили в пресс-центре.

Мошенники заставляют людей поджигать банки, операторов связи и транспорт, оформлять банковские продукты на третьих лиц, участвовать в незаконных финансовых операциях или становиться курьерами, подчеркнули в МВД. Они звонят жертвам, притворяясь правоохранителями, банками или спецслужбами, и сообщают о ложных уголовных делах или угрозах хищений.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать схему с поверкой счетчиков для обмана граждан, создавая фейковые групповые чаты в мессенджерах. Жертвам приходит код в СМС-сообщении, который они пересылают в ответ на просьбу мошенника, что позволяет аферистам похищать доступ к банковским приложениям и «Госуслугам».

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