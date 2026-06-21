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21 июня 2026 в 10:00

Стала известна новая хитроумная уловка мошенников в сфере ЖКХ

Доцент Щербаченко: мошенники используют поверку счетчиков для обмана россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Злоумышленники начали использовать схему с поверкой счетчиков для обмана граждан, создавая фейковые групповые чаты в мессенджерах, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, жертвам приходит код в СМС-сообщении, который они пересылают в ответ на просьбу мошенника, что позволяет аферистам похищать доступ к банковским приложениям и «Госуслугам».

Мошенники добавляют граждан в групповой чат в мессенджерах с названием «Модернизация счетчиков». Далее организатор канала спрашивает: «У всех ли поверены приборы учета?» И ему моментально отвечают подставные лица, что счетчики поверены. Далее организатор пишет: «Сейчас придет код для подтверждения модернизации» и просит переслать его прямо в чат. Сами же мошенники начинают отправлять цифры в чат, один из них может для уловки даже задать уточняющий вопрос. Затем дело доходит до ничего не подозревающих граждан, которых также просят прислать коды из СМС. После этого мошенники воруют доступ к банковскому приложению или «Госуслугам», — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что сейчас мошенникам мало украсть небольшую сумму, которая может оказаться на карте у пенсионера. По его словам, преступники действуют по многоступенчатой схеме, когда после осознания человеком обмана на него начинают давить психологически и выманить большие средства, заставляя оформлять кредиты и продавать квартиры.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники стали обманывать россиян с помощью специального бота, показывающего заработок. При этом вывести показанные там средства не получается.

Общество
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