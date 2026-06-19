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19 июня 2026 в 10:24

Россиян предупредили о мошенническом боте для соискателей работы

МВД: мошенники обманывают россиян с помощью бота, показывающего заработок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мошенники стали обманывать россиян с помощью специального бота, показывающего заработок, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале. При этом вывести показанные там средства не получается.

После выполнения простых заданий мошенники направляют соискателя в специальный бот, где демонстрируется якобы начисленный заработок, — говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, что на самом деле людям ничего не выплачивают за выполненные задания. В МВД добавили, что цифры на экране должны убедить жертву внести дополнительный платеж или «пройти верификацию».

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать тему результатов ЕГЭ для обмана выпускников и их родителей. Злоумышленники звонят школьникам и их родственникам, представляясь сотрудниками экспертных комиссий.

До этого эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Александра Пожарская рассказала, что мошенники создают поддельные сайты туроператоров для продажи несуществующих горящих туров. По ее словам, злоумышленники чаще выбирают популярные у россиян направления — Алтай, Сочи, Турцию и Таиланд.

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