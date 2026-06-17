Стало известно, как распознать мошеннические турфирмы В Народном фронте предупредили о фейковых турах со скидкой 70%

Мошенники создают поддельные сайты туроператоров и фальшивые аккаунты в соцсетях для продажи несуществующих горящих туров, рассказала в интервью ИС «Вести» эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Александра Пожарская. По ее словам, злоумышленники чаще выбирают популярные у россиян направления — Алтай, Сочи, Турцию и Таиланд.

Торопят, безусловно, потенциальных жертв, и предлагают пройти либо по фишинговой ссылке, через которую срочно предлагают оплатить срочность туров, подстегивают, мотивируют тем, что, если оплатить этот тур сейчас, во-первых, он достанется, во-вторых, достанется с огромной скидкой 50-70%, — отметила Пожарская.

Эксперт отметила, что уже зафиксированы случаи мошенничества при продаже поездок по достопримечательностям центральной части России. Мошенники расширяют спектр своей деятельности, предлагая культурные туры по Золотому кольцу, историческим местам и паломнические поездки.

По словам Пожарской, особенно уязвимы граждане с низким уровнем киберграмотности. Избежать обмана можно, если бронировать путевки через официальные и проверенные сервисы.

Ранее Пожарская рассказывала о схеме «Поисковые отряды-фантомы», при которой мошенники рассылают сообщения от имени волонтерских движений. Злоумышленники заявляют об обнаружении данных о погибших в Великой Отечественной войне родственниках и просят граждан перейти по фишинговой ссылке для уточнения информации.