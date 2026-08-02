Стало известно о шокирующей находке российских военных под Красным Кутом Боец Неговора: в блиндаже ВСУ под Красным Кутом нашли западные препараты от ВИЧ

Во время освобождения населенного пункта Красный Кут в Донецкой Народной Республике российские военные обнаружили на украинских позициях иностранные лекарства от ВИЧ, рассказал командир взвода группировки «Центр» Никита Неговора. По его словам, которые приводит РИА Новости, препараты нашли в одном из блиндажей опорного пункта — после перевода иностранных надписей выяснилось, что это средство для лечения ВИЧ.

Нашли медикаменты с иностранными надписями. Перевел название на русский язык и посмотрел информацию — оказалось, что это препарат, который применяется при лечении ВИЧ, — рассказал Неговора.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области развернули несколько полевых госпиталей 1-го медицинского батальона ВСУ, сформированного на базе иностранного легиона ГУР, для оказания помощи иностранным наемникам. По информации источников, основная задача подразделения — эвакуация и медицинское обслуживание, в первую очередь, зарубежных бойцов.

До этого стало известно, что в Черниговской области зафиксировали массовую гибель военнослужащих ВСУ от неизвестной инфекции. Только за 18 июля в полевом госпитале скончались сразу 26 солдат. Микробиолог, вирусолог и иммунолог Виталий Зверев полагал, что массовая гибель бойцов ВСУ может быть связана с легочной чумой.