Многоквартирный дом получил повреждения при атаке БПЛА Многоквартирный дом в Энгельсе получил повреждения при атаке БПЛА

Многоквартирный дом в Энгельсе получил повреждения при атаке БПЛА, сообщил в мессенджере МАКС губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Специалисты приступили к обследованию конструкций здания, для граждан организованы пункты временного размещения.

В результате атаки БПЛА в Энгельсе повреждение получил многоквартирный дом, — сообщил Бусаргин.

Утром 2 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 635 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.

До этого стало известно, что один человек погиб при атаке украинских беспилотников на Севастополь. При этом 11 жилых домов оказались повреждены в результате падения дрона ВСУ, начиненного металлическими шариками и взрывчаткой.