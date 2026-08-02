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02 августа 2026 в 08:55

Школьник с инвалидностью по слуху пропал в Ленинградской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Ленинградской области ищут 13-летнего подростка с инвалидностью по слуху, сообщает региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт». По его данным, мальчик пропал 1 августа в деревне Горы Кировского района.

Помогите найти подростка. <…> Инвалидность по слуху. Нужна помощь добровольцев, — сказано в сообщении.

В ориентировке говорится, что школьник ростом около 165 сантиметров, худощавый, у него темные волосы, карие глаза, носит слуховой аппарат. Он был одет в оранжевую футболку, голубые шорты, белые кроксы и разноцветную бандану. Также при нем был синий велосипед. Прежде из дома подросток не уходил.

Ранее сообщалось, что полицейские ищут 39-летнюю Анну Войткевич, которая пропала в Барнауле пять дней назад. Как сообщили в Главном управлении МВД по Алтайскому краю, информация об исчезновении женщины появилась в городских пабликах. Ее дочь сообщила, что Войткевич перестала выходить на связь в ночь на 28 июля.

До этого стало известно, что подруга пропавшей в Сербии россиянки Людмилы Турковой подтвердила ее гибель. Она также объявила о сборе средств на отправку тела женщины в Россию и организацию похорон. По ее словам, помощь позволит поддержать семью Турковой в тяжелый момент.

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