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02 августа 2026 в 09:26

Появились подробности о последствиях атаки БПЛА на многоквартирный дом

Губернатор Бусаргин: два штаба развернули в Саратове после атаки БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Два оперативных штаба развернуты в Саратове после атаки беспилотного летательного аппарата, также организован прием заявлений на оказание материальной помощи пострадавшим жителям, сообщил в мессенджере МАКС губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, на месте работают все оперативные службы. Восстановительные работы должны начаться «в кратчайшие сроки», для этого будут выделены необходимые средства.

Перед городской администрацией поставлена задача быть на связи с жителями в круглосуточном режиме и обеспечить охрану территории, — написал Бусаргин.

До этого Бусаргин сообщил, что несколько жителей многоквартирного дома пострадали при атаке БПЛА на Саратовскую область. Специалисты уже приступили к обследованию конструкций здания. По словам губернатора, для граждан организованы пункты временного размещения.

Также стало известно, что женщина погибла и еще два человека были ранены в результате атаки Вооруженных сил Украины в Севастополе. Госпитализированы 79-летний мужчина и 55-летняя женщина.

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