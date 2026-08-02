Мангал и барбекю для дачи: как выбрать, какие бывают, толщина металла, цена

Мангал и барбекю для дачи: как выбрать, какие бывают, толщина металла, цена

Летом многие задумываются над тем, какой мангал и барбекю для дачи следует выбрать. Правильное решение зависит от целого ряда факторов: частоты приготовления, количества гостей, наличия обустроенной зоны отдыха и личных кулинарных предпочтений. На что обратить внимание в первую очередь и о каких важных параметрах надо помнить при выборе мангала — разбирался NEWS.ru.

На какие типы делятся мангалы

Ассортимент современных мангалов способен удовлетворить любой запрос, утверждает в беседе с NEWS.ru менеджер по организации выездных мероприятий Ольга Тихонова. Она выделяет три основные категории.

Первый тип — стационарные. Это капитальные и основательные конструкции, которые монтируются на одном месте — на даче или возле загородного дома. Они рассчитаны на долгий срок службы.

Второй тип — разборные. Состоят из отдельных элементов (стенок, дна, ножек). В сложенном виде практически не занимают места и идеально подходят для тех, кто готовит шашлык на даче наездами.

Наконец, третий тип — мангалы на колесах. Своеобразный гибрид, сочетающий устойчивость стационарной модели с мобильностью переносной, отмечает Тихонова. Это позволяет легко убирать устройство в беседку или гараж при непогоде.

Как мангалы отличаются по виду топлива

По типу используемого топлива устройства делятся на несколько групп, поясняет NEWS.ru представитель производителя по изготовлению мангалов и барбекю Алексей Носов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Классические (угольные и дровяные) дают тот самый неповторимый аромат дымка, который так ценят любители шашлыка. Жар от натурального топлива пропитывает мясо характерным привкусом.

Газовые работают от баллона со сжиженным газом (пропан или бутан). Главные преимущества — мгновенный нагрев и предельно точная регулировка температуры. Однако минус для гурманов очевиден: отсутствие «дымной» ноты во вкусе.

Источником тепла электрических мангалов служит встроенная спираль или инфракрасная лампа. Это вариант для мест, где открытый огонь запрещен, или для тех, кто ценит чистоту и простоту использования.

На какой материал мангала обратить внимание

Выбор материала напрямую влияет на срок службы и удобство работы. «Золотым стандартом» для дачи Алексей Носов называет сталь толщиной от 3 мм — она оптимально сочетает доступную цену, жаропрочность и долговечность. Чугун, при всей своей прочности и основательности, тяжел и довольно хрупок (требует аккуратного обращения). Что касается защитного покрытия, эксперт рекомендует отдавать предпочтение жаростойкой эмали или нержавеющей стали, которые эффективно противостоят коррозии.

Также важны габариты:

ширина: для семьи из 3–4 человек достаточно 45–50 см, для шумных компаний понадобится 60–80 см;

глубина: оптимальный показатель — 12–15 см, это гарантирует равномерный прогрев мяса и экономный расход угля;

форма: трапециевидное сечение или наличие нижней полки существенно повышают устойчивость конструкции.

В чем принципиальная разница между мангалом и барбекю

Несмотря на внешнее сходство, это два разных подхода к приготовлению пищи на открытом огне. Как поясняет Алексей Носов, мангал — это классическая прямоугольная жаровня на ножках, с прорезями для шампуров. Он работает по принципу прямого жара: угли находятся непосредственно под мясом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Барбекю, напротив, чаще имеет круглую форму. Его ключевая особенность — наличие крышки и решетки для продуктов. Оно использует косвенный жар: источник тепла (угли или дрова) смещен в сторону, а крышка создает эффект конвекции, концентрируя дым и жар внутри. Это позволяет не просто жарить, а томить блюда на медленном огне, раскрывая вкус свиных ребер или целой птицы.

Ольга Тихонова добавляет, что мангал — выбор для быстрого приготовления шашлыка и люля-кебаба, тогда как барбекю — универсальный инструмент для жарки, запекания, тушения и даже копчения крупных порций. «Барбекю больше подойдет в тех случаях, когда надо готовить большие порции и томить мясо», — отмечает она.

Сколько стоит качественный мангал или барбекю

Ценовой разброс на рынке очень широк, и здесь, как всегда, цена отражает качество.

Бюджетный сегмент (500–1000 рублей) — это разборные модели из тонкого металла для редких выездов. Но стоит быть готовым к тому, что такой мангал может быстро деформироваться от высоких температур и даже оказаться одноразовым.

Средний ценовой сегмент (2000–5000 рублей) представляет надежные конструкции для регулярного использования. Здесь металл уже толще, а сборка качественнее.

В продвинутых и стационарных решениях (5000 — 20 000 рублей) акцент сделан на долговечности: металл толщиной 3–4 мм, наличие термометра, решеток, подставки под казан, колес для перемещения и даже крыши, защищающей от дождя. Такие модели часто интегрируют в полноценную зону барбекю.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премиум и кастомные варианты (от 25 000 рублей) представляют собой эксклюзивные кованые изделия в стиле «лофт», с термостойкими покрытиями. Иногда это уже готовые мини-павильоны: жаровня под навесом с боковыми стенками от ветра и дымоотводом.

«Цены на барбекю стартуют примерно от 1,5–2 тыс. рублей за переносные модели, разборные или передвижные варианты обойдутся в 4–15 тыс. рублей, а за массивный стационарный комплекс из толстой стали придется заплатить от 25 тыс. рублей и выше», — уточняет Носов.

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