Россиянам рассказали, как бюджетно обустроить зону барбекю на даче

Переносной мангал станет отличным решением для создания простой зоны барбекю, заявил NEWS.ru менеджер по продажам СТД «Петрович» Григорий Белоусов-Михайлов. По его словам, навес обеспечит более комфортные условия на даче, а также защитит от неблагоприятных погодных условий.

С наступлением тепла россияне начинают готовить участки к дачному сезону. В преддверии майских праздников все чаще речь идет не только о грядках, но и о зоне отдыха с барбекю. Начинать стоит не с покупки оборудования. Прежде всего нужно определиться со сценарием использования. От этого напрямую зависят и бюджет, и набор работ. Экономуголок — самый простой вариант для сезонного использования. Речь идет о переносном мангале, минимальной мебели и простой подготовке площадки, — поделился Белоусов-Михайлов.

Он подчеркнул, что для бюджетного решения обычно достаточно снять дерн и засыпать участок гравием или щебнем. По словам эксперта, можно дополнительно установить складные стулья и автономные светильники. При этом, указал менеджер, такой формат легко демонтируется на зимний период.

Дачный сезонный комплект — следующий уровень. Здесь появляются стационарная площадка, навес и полноценная обеденная зона. Основание делают из плитки, клинкера или камня, чтобы оно выдерживало нагрузку и перепады температуры, а рядом обычно обустраивают рабочую поверхность. Казалось бы, простой навес, но как заметно он повышает комфорт: можно готовить в любую погоду, а сама зона служит дольше, потому что материалы меньше страдают от влаги и солнца. Такой формат подходит для тех, кто проводит за городом каждые выходные, — добавил Белоусов-Михайлов.

Он заключил, что всесезонная зона под ключ является самым сложным и дорогостоящим решением. По словам специалиста, это капитальное сооружение, включающее фундамент, крышу, стены и стационарное оборудование. Эксперт также отметил, что часто такие зоны совмещают с летней кухней: подводят воду и электричество, устанавливают мойку и системы хранения.

