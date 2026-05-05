Россиянам рассказали, как защитить дачный участок от клещей Депутат Чаплин посоветовал покосить газон на даче для защиты от клещей

Покос газона на даче защитит от клещей, поскольку высокая трава и прошлогодняя листва являются идеальной средой для этих паразитов, заявил NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, в Москве и Московской области уже зафиксировано несколько тысяч обращений по поводу укусов клещей.

В Москве и Подмосковье начался сезон клещей. Уже зафиксировано несколько тысяч обращений по поводу их укусов. Чтобы отдых не обернулся заражением энцефалитом или болезнью Лайма, нужно соблюдать простые правила. Для личной защиты важно правильно одеваться: клещ цепляется снизу из травы, поэтому рубашку заправляйте в брюки, а брюки — в носки. Используйте репелленты. Каждые 15–20 минут проводите самоосмотр. Что касается дачного участка, идеальная среда для клещей — высокая трава и прошлогодняя листва. Регулярно косите газон, убирайте сухостой и прореживайте кустарники, — сказал Чаплин.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован резкий рост числа укусов клещей, показатель увеличился на 200% за две недели. Несмотря на холодную погоду, активность членистоногих остается высокой.