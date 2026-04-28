Россию охватило массовое нашествие клещей Количество укусов клещей в России увеличилось на 200% за две недели

В России зафиксирован резкий рост числа укусов клещей, показатель увеличился на 200% за две недели, сообщает Telegram-канал SHOT. Несмотря на холодную погоду, активность членистоногих остается высокой.

Уточняется, что количество зарегистрированных случаев укусов увеличилось на 12 тыс. — до отметки в 18 тыс. пострадавших. При этом темпы вакцинации от клещевых инфекций остаются значительно ниже. За тот же период число привитых увеличилось лишь на 33% — с 1,2 млн до 1,6 млн человек.

В материале говорится, что самое большое количество обращений зарегистрировали в Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской и Костромской областях. Также серьезное число жалоб зафиксировано в Алтайском и Забайкальском краях и Республике Алтай.

Ранее американский эпидемиолог Терри Детано советовал избегать заросших кустарником мест, чтобы избежать укуса клеща. Специалист уделил особое внимание правильному выбору маршрута для прогулок. Также он рекомендовал использовать специальные репелленты для отпугивания клещей и надевать максимально закрытую одежду во время выхода на природу.