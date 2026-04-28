28 апреля 2026 в 09:31

Россию охватило массовое нашествие клещей

Количество укусов клещей в России увеличилось на 200% за две недели

В России зафиксирован резкий рост числа укусов клещей, показатель увеличился на 200% за две недели, сообщает Telegram-канал SHOT. Несмотря на холодную погоду, активность членистоногих остается высокой.

Уточняется, что количество зарегистрированных случаев укусов увеличилось на 12 тыс. — до отметки в 18 тыс. пострадавших. При этом темпы вакцинации от клещевых инфекций остаются значительно ниже. За тот же период число привитых увеличилось лишь на 33% — с 1,2 млн до 1,6 млн человек.

В материале говорится, что самое большое количество обращений зарегистрировали в Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской и Костромской областях. Также серьезное число жалоб зафиксировано в Алтайском и Забайкальском краях и Республике Алтай.

Ранее американский эпидемиолог Терри Детано советовал избегать заросших кустарником мест, чтобы избежать укуса клеща. Специалист уделил особое внимание правильному выбору маршрута для прогулок. Также он рекомендовал использовать специальные репелленты для отпугивания клещей и надевать максимально закрытую одежду во время выхода на природу.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран раскрыл, с кем готов делиться военным опытом
Первая с начала конфликта вокруг Ирана партия СПГ прошла через Ормуз
Профессор объяснил прикосновение Трампа к Карлу III
Беспилотник рухнул на крышу дома в Молдавии
Стало известно, сколько налоговых вычетов предоставила ФНС с начала года
Житель Тюмени лишился детородного органа
АБА представила рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram
Спортсмен без ног побил марафонский мировой рекорд
Учитель оценил инициативу по отмене домашних заданий
Газовый баллон рванул в машине, отлетел в автобус и убил женщину
«На повышенных тонах»: Набиуллина о том, как принимаются решения по ставке
В США раскрыли, что показала война в Иране
На ключевом направлении СВО стали все больше замечать «гигантов-отморозков»
Двое поляков напали с ножом на украинца во время продажи авто
В снежном плену в Бурятии оказались шесть человек
В Госдуме заявили о дефиците важного для беременных препарата
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
МЧС раскрыло последствия циклона в трех регионах России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 апреля: где сбои в России
Терапевт назвал неочевидные причины шума в ушах
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
