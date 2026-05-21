Два мирных жителя погибли при атаке дрона на Брянскую область

В городе Унеча Брянской области в результате удара украинского беспилотника по объекту транспортной инфраструктуры погибли два сотрудника предприятия, сообщил в Telegram врио губернатора региона Егор Ковальчук. Еще один человек получил ранения.

Украинские террористы атаковали с помощью дрона — камикадзе город Унеча Унечского района. В результате удара по объекту транспортной инфраструктуры, к сожалению, два сотрудника предприятия погибли, один — получил ранения, — написал Ковальчук.

Ранее Ковальчук заявил, что мужчина пострадал при атаке ВСУ на поселок Белая Березка. По его словам, из-за удара дрона загорелся жилой дом. Пострадавшего доставили в больницу, на месте работают оперативные службы.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что один человек получил ранения в Херсонской области за прошедшие сутки в результате атак со стороны ВСУ. Он отметил, что удар БПЛА пришелся по Великим Копаням. Медики оказали пострадавшему помощь на месте.