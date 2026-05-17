Правительство приграничного региона отправили в отставку Ковальчук отправил в отставку правительство Брянской области

Правительство Брянской области отправили в отставку, следует из указа, подписанного временно исполняющий обязанности главы региона Егором Ковальчуком. Президент РФ Владимир Путин назначил Ковальчука врио главы региона 13 мая. Выборы губернатора Брянской области состоятся в единый день голосования 20 сентября.

Объявить об отставке правительства Брянской области. Правительству Брянской области продолжить осуществлять свои полномочия до вступления в должность лица, избранного губернатором Брянской области, — сказано в документе.

Ранее Путин наградил бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского. Он поблагодарил экс-главу региона за многолетнюю работу на благо Брянской области и России.

До этого заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Алексей Еремин официально представил Ковальчука в качестве врио главы региона. Церемония проходила в хрустальном зале правительства Брянской области. Во время мероприятия Еремин упомянул работу Ковальчука в нескольких регионах и выразил надежду, что полученный опыт поможет на новом месте.