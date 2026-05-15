Ковальчук раскрыл последствия атаки ВСУ на жителей Брянской области

В результате атаки украинского дрона-камикадзе на село Солова Брянской области пострадали два мирных жителя, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своем канале в Telegram-канале. Целью беспилотника стал гражданский автомобиль. Ранения получили два человека.

ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Солова Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинский дрон намеренно ударил по строению школы в Васильевке, но взрыва удалось не допустить. На место инцидента прибыли экстренные службы, добавил глава региона.

Кроме того, губернатор Павел Малков сообщил, что Вооруженные силы Украины выпустили по Рязани около сотни дронов. Из-за массированной атаки пострадало несколько жилых многоэтажек, в помещениях повылетали стекла, уточнил глава области. Восстановительные работы будут начаты в ближайшее время.