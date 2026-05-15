День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 19:39

Ковальчук раскрыл последствия атаки ВСУ на жителей Брянской области

Два жителя Брянской области пострадали из-за атаки БПЛА ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате атаки украинского дрона-камикадзе на село Солова Брянской области пострадали два мирных жителя, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своем канале в Telegram-канале. Целью беспилотника стал гражданский автомобиль. Ранения получили два человека.

ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Солова Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинский дрон намеренно ударил по строению школы в Васильевке, но взрыва удалось не допустить. На место инцидента прибыли экстренные службы, добавил глава региона.

Кроме того, губернатор Павел Малков сообщил, что Вооруженные силы Украины выпустили по Рязани около сотни дронов. Из-за массированной атаки пострадало несколько жилых многоэтажек, в помещениях повылетали стекла, уточнил глава области. Восстановительные работы будут начаты в ближайшее время.

Регионы
Брянская область
Егор Ковальчук
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Греции нашли сломанный украинский катер
Фицо заявил, что продолжит ездить в Россию
Сценарии уюта: как текстиль помогает дому подстраиваться под ритм жизни
Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальной жаре
Бункер, комнаты для шуб: что известно об элитной даче Зеленского под Киевом
Новая волна украинских БПЛА не смогла пробить противодроновый щит Москвы
«Для тех, кто ждет и верит»: семьи пленных российских бойцов получили вести
В России сделали важное заявление о спасенных жителях Сумской области
Девушка родила прямо в электричке
Лавров рассказал о важном предложении России на заседании БРИКС
Си Цзиньпин тонко подколол Трампа, упомянув Путина
«Недопустимо»: Лавров о влиянии «семерки стран» на ряд договоров
Непобедимое оружие РФ устрашило Запад, атака на Рязань: что дальше
Почему качественные ткани меняют ощущение дома
В «Манчестер Юнайтед» раскрыли, почему де Лигт не сыграет на ЧМ-2026
Полицейские вернули россиянину дочь, за которую требовали выкуп в $15 тыс.
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Колумбийская мафия сделала неожиданное заявление перед выборами
Европейский банк оштрафован на триллионы рублей
Режиссер Бикбаев фразой о тоталитаризме описал свою работу с актерами
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.