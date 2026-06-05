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05 июня 2026 в 16:35

Россиянин хотел покормить кота, но подпал под статью

УМВД: на мужчину завели уголовное дело за кражу кошачьего корма в Брянске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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37-летний житель Брянска задержан за кражу кошачьего корма из зоомагазина в Фокинском районе, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В полицию обратилась директор магазина.

Женщина пояснила, что в торговый зал пришел мужчина, который схватил упаковку кошачьего корма стоимостью более 2000 рублей и скрылся. Сотрудники МВД поймали подозреваемого. Ранее он уже был судим.

По словам мужчины, похищенное за считаные часы он успел скормить своему коту. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее костромской домушник решил угостить хозяйку ограбленного им дома сосисками в тесте. Преступник совершил две кражи за один день. Первым в его списке стал хлебный магазин, откуда мужчина вынес семь сосисок в тесте и пиццу. После этого вор влез в частный дом, присвоил себе технику и украшения на сумму 200 тыс. рублей, выпил бутылку молока и скрылся, оставив часть выпечки.

До этого мужчина и женщина ограбили ювелирный магазин в Уссурийске. Они вынесли украшения на сумму 2 млн рублей. Девушка отвлекала продавца, стоя напротив витрины и рассматривая в руках цепочку.

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Брянская область
Брянск
ограбления
коты
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