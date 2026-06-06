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06 июня 2026 в 00:35

Помощник президента РФ раскрыл, где проходила встреча Путина и Шредера

Ушаков пояснил, что встреча Путина и Шредера проходила в Кремле

Московский Кремль Московский Кремль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Встреча президента России Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером состоялась в Москве, пояснил в беседе с журналистами помощник главы РФ Юрий Ушаков. По его словам, переговоры прошли в Кремле.

Она прошла в Москве, в Кремле, — уточнил политик.

Дипломат не стал раскрывать детали обсуждавшихся вопросов, ограничившись сообщением о месте проведения встречи. Переговоры прошли на фоне заявлений российского лидера, который неоднократно называл Шредера предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между ЕС и Москвой.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что Кремль позитивно оценивает визит Шредера в Россию. Он отметил, что Москва всегда рада гостям. Экс-канцлера Германии заметили в отеле Kempinski. Изначально источниками предполагалось, что его визит может быть связан с участием в Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее Путин заявил на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, что его удивила реакция на слова об экс-канцлере Германии как о возможном переговорщике с Москвой. Он добавил, что на этот счет «началась бурная дискуссия».

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