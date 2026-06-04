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04 июня 2026 в 20:49

Путин удивился реакции на его слова о Шредере как о возможном переговорщике

Путин: кандидатура Шредера на роль переговорщика с РФ вызвала бурную дискуссию

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, что его удивила реакция на слова об экс-канцлере Германии Герхарде Шредере как о возможном переговорщике с Москвой. Он добавил, что на этот счет «началась бурная дискуссия», передает пресс-служба Кремля.

Я с удивлением увидел реакцию на то, что я сказал о господине Шредере как о возможном переговорщике. «Нет, Шредер друг Путина, поэтому он не может участвовать». Он не друг Путина. Он немецкий государственный деятель, причем один из лучших, на мой взгляд, — подчеркнул президент.

По словам лидера России, именно Шредер занимался строительством инфраструктурных объектов, таких как «Северный поток», для того чтобы обеспечить экономику Германии надежными, дешевыми поставками из России.

Путин добавил, что Шредер преследует национальные цели своей страны и у него есть мужество отстаивать свою позицию, и не у многих политиков в Европе есть такое качество. Глава российского государства подчеркнул, что Россия не навязывает кандидатуры переговорщика от ЕС, однако им должен быть человек, которому «можно доверять».

Прежде Путин заявлял, что реакция европейских стран на предложение назначить Шредера посредником в переговорах с Россией была неоднозначной. По словам российского лидера, среди откликов были как негативные, так и позитивные оценки.

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