«Каждый ненавидит Санду»: певица Делисс о Молдавии, украинцах и СВО

Певице Алине Делисс пригрозили лишением звания заслуженной артистки Молдавии на родине, а также лишением гражданства. Причиной, по ее мнению, стал факт поддержки специальной военной операции ВС России и неоднократно высказанная точка зрения: «Молдавия без РФ погибнет». О том, что сегодня происходит в Молдавии, реальном отношении молдаван к президенту своей страны Майе Санду и о «предателях от искусства» Делисс рассказала NEWS.ru.

За что Алину Делисс хотят лишить гражданства Молдавии

— Как вы узнали, о том, что вас предложили лишить звания заслуженной артистки Молдавии?

— В социальных сетях пишут так называемые активисты провластного круга. Выглядит это организованной кампанией против меня. Недавно, когда я подняла на известной радиостанции вопрос о том, что в составе СССР Молдавия была самодостаточной, развивающейся, развитой и востребованной страной, главный редактор газеты Ziarul de Gardă Алина Раду потребовала лишить меня гражданства.

Но я настаиваю: когда мы — молдаване — говорим о России, то наши глаза загораются счастьем. Когда говорим о Европе и Румынии, ком застревает в горле от боли, подавленности и безысходности.

— Почему так?

— Ситуация в Молдавии катастрофическая. Нам запрещают говорить на родном молдавском языке — навязывают румынский, с того момента, как распался СССР. Нас загоняют в католицизм. Притом что Молдавия — исторически православная страна. Фактически запрещают русский язык. Молдаване сотнями человек покидают родину, и порой этот отъезд в один конец, безвозвратный.

В Молдавии молдавский народ не нужен. Более ощутимо это стало при нынешней власти Санду. На народ налагаются бесчисленные и неподъемные платежи, в том числе и налоговые. Проводятся ЛГБТ-парады (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru). Причем организуют их так называемые активисты, при полной поддержке официальных властей) и обманным путем.

Алина Делисс Фото: Личный архив Алины Делисс

Например, некоторое время назад создали компанию якобы «по семейным проблемам». Несколько сотен женщин туда обратились за помощью, в надежде решить какие-то свои бытовые проблемы. Что вы думаете — их собрали в назначенную дату, смешали с ЛГБТ-активистами из Румынии. Сделали фотоотчеты, публикации. И представили официально «слетом лиц нетрадиционной ориентации».

Было бы смешно, если бы не так грустно. Причем же видно на фото, что женщины явно не имеют никакого отношения к ЛГБТ-повестке, они самые обычные, откуда-то из сел. На их фоне позируют активисты со своими флажками. Это было нужно, видимо, для того, чтобы дать отчеты и получать финансирование на развитие этой темы в Молдавии. Нам-то совсем не до смеха.

Почему в Молдавии «страшно и безысходно», по мнению Алины Делисс

— Как к этой ситуации относятся простые молдаване?

— Регулярно люди с радужными флажками проходят через центральную Кишиневскую улицу. Простые прохожие крестятся. Иногда завязываются драки: «радужные» ведут себя очень агрессивно. Это настолько страшно и безысходно!

Пропагандируют в школьных учреждениях, куда допускаются лица нетрадиционной ориентации, так сказать — для общения и какого-то социального «примера». Люди в Молдавии уповают только на то, что Россия придет, спасет, поможет и освободит.

Как молдаване относятся к президенту Майе Санду

— Есть мнение, что артистам не следует говорить на политические темы. Вы не согласны с такой точкой зрения?

— Знаете, был такой композитор Евгений Дога — молдавский, а точнее советский (автор музыки вальса из культового кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», умер в 2025 году. — NEWS.ru). Он в конце жизни стал публично называть себя деятелем румынской культуры, сказал, что признает румынский язык. Притом что состоялся он в профессиональном смысле благодаря СССР, была квартира в Москве. И никакой он не румын, а наш молдаванин.

Но, видимо, румынская диаспора нашла к нему какой-то подход — возможно, припугнули или подкупили. Я как патриотка и исконная молдаванка воспринимаю это как предательство. Вот так деятель культуры вести себя не должен. А свое мнение нужно выражать. Простые люди, трудящийся народ, соотечественники меня поддерживают, говорят: «Алина, ты наш единственный мостик с Россией».

Алина Делисс Фото: Личный архив Алины Делисс

— Как простые молдаване относятся к президенту Майе Санду?

— Во-первых, есть те, кто знает ее с детства, вместе учились. Знают, что ее дедушка во Вторую мировую войну служил на стороне полицаев («вспомогательная полиция» — подразделения нацистской Германии на оккупированных территориях, состоящие из коллаборантов. — NEWS.ru), отец добровольно ушел из жизни. Но как только односельчане об этом начинают говорить, то их вызывают в полицию и накладывают огромные штрафы. Несколько человек за это лишились рабочих мест, соответственно, вынуждены были покинуть страну.

Известно, что Майя в школе была хорошисткой, хотела стать отличницей. До лидера она не дотягивала, поэтому старалась «выслужиться», вспоминают ее одноклассники. Что и делает сейчас — исполняя целиком указания европейских кураторов. Ее у нас называют «гастролершей» — бесконечно ездит в Европу за новыми указаниями, которые потом бьют по молдаванам.

Фактически, по мнению молдаван, Санду и те, кто за ней стоит, обманным образом захватили власть. Финансирует их фонд Сороса (фонд «Открытое общество», внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций. — NEWS.ru). Создали телевидение свое и газеты, финансируемые USAID (Агентство США по международному развитию, упразднено администрацией Дональда Трампа в 2025 году. — NEWS.ru). Там миллиардные бюджеты, покупают кого хотят. А несгибаемых и неподкупных физически устраняют либо вынуждают уехать. В страну въезжают обеспеченные люди из Украины, крайне нагло себя ведут.

— В чем это проявляется?

— В Молдавии их как беженцев поначалу жалели — собирали одежду, пытались накормить. А украинские гости стали вести себя как хозяева. В ответ на угощение говорят, что «мы этот непонятный корм есть не будем». Стали скупать недвижимость в Кишиневе, в результате цены на квартиры подскочили чуть ли не втрое. Называют молдаван тупыми, необразованными.

Раньше румыны притесняли молдаван, говоря, что якобы «нет Молдавии и молдавского языка и не было никогда». Ложь абсолютная! Молдавия была большой страной с почти тысячелетней историей. Скажу даже точнее — молдавское княжество возникло в 1359 году, когда ни Румынии, ни понятия «румын» еще в помине не было. На месте нынешней Румынии находилось княжество Валахия, созданное также в XIV столетии. Тогда так и говорили: в Молдавии живут молдаване, в Валахии — валахи. И только спустя 500 лет возникло новое государство Румыния — путем объединения двух княжеств — и определение «румын» применительно к народу нового государства.

Уже в наше время Румыния и Украина при поддержке стран Европы оттяпали у нас огромные территории. Даже нашу реку, замечательную Нистру (историческое название Днестра. — NEWS.ru), отдали украинцам. Огромная река, наша аорта, можно сказать. Она начала высыхать сейчас.

Сейчас к румынам добавились еще и украинцы, которые тоже начали поддавливать молдаван — коренное местное население.

Алина Делисс Фото: Личный архив Алины Делисс

— Что-то еще меняется в Молдавии?

— Меняется многое. Детям, нашему будущему, меняют историю в школах — переписывают в пользу Европы. Создают памятники нацистам. Каждый человек, живущий в Молдавии, проклинает власть и Санду, ее ненавидят.

Но высказываться боятся. Молдаване — мирный народ. Мы любим землю, природу, животных. Добродушные, хлебосольные. И очень страдаем от всех сложивших обстоятельств. Сложно, когда национальная идентификация и нынешний политический курс диаметрально противоположны. Но перемены неизбежны. Молдаване вернут и свой язык, и свою культуру, и свою государственность.

Что Алина Делисс рассказала о работе на культурном фронте

— Вы сейчас живете в России. Поддерживаете СВО, выезжаете на фронт, в госпиталях выступаете. Почему это важно для вас?

— Когда вижу военнослужащих ВС РФ, думаю, что это ведь наши ангелы. Они жертвуют собой ради того, чтобы Россия жила и народ чувствовал мир в своих домах. На концертах в первые минуты я каждый раз очень волнуюсь. В зале тишина. Страшно даже подумать, в каких мыслях, чувствах, ощущениях пребывают ребята. Начинаю с ними тихо говорить, напевать, рассказывать. И наблюдаю, как светлеют их глаза.

Пою, допустим, «Приходите в родительский дом». Раненый солдат, два метра ростом, поднялся ко мне на сцену, глаза полны слез, обнимает меня и тихо говорит: «Такая душевная песня. Я, правда, сам сирота». Когда воины встают после концерта и аплодируют, это дорогого стоит. И мне очень досадно, что не весь артистический цех един с фронтом, не осознают, не понимают, невыгодно им, по всей видимости.

— Что вы думаете о современных артистах?

— Звезды по сути своей должны быть путеводными. Например, Клавдия Ивановна Шульженко, выступавшая на фронтах Великой Отечественной войны — звезда. Вы представляете, чтобы она или Марк Бернес вышли на сцену в неглиже, в прозрачной сорочке без нижнего белья? А многие наши «звезды» забыли, что они должны служить своей стране и своему народу. Они продолжают прежнюю тему либерализма, разврата, для них ничего не меняется.

При этом артистов-патриотов не очень жалуют на телевидении. К примеру, мой коллега, с которым вместе выступаем на фронте и в госпиталях, Александр Ломинский — очень яркий шансонье. А где он на телевидении? Не зовут. И таких примеров много.

Нынешние «артисты» больше орут, чем поют. Зрители после таких концертов как пришибленные, не могут в себя прийти и собрать свои мысли и суть жизни неделями. Эти концерты не вдохновляют, не окрыляют, а притупляют. Я не говорю, что человек не должен, как говорится, оторваться. Но радость и разврат — разные понятия. Хочется призвать артистов более ответственно относиться к своей профессиональной, культурной миссии.

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