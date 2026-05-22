22 мая 2026 в 19:25

Политолог Сафонов назвал Макрона главным куратором Санду в Европе

Майя Санду Майя Санду Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Главным куратором президента Молдавии Майи Санду в Европе является лидер Франции Эммануэль Макрон, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов. Сама же Санду, по словам эксперта, воспитанница западных финансовых институтов.

В Европе главный куратор Санду — это, наверняка, в значительной мере Макрон. Сама же она — воспитанница западных финансовых институтов. Санду находится под полным контролем глобалистов — тех, кто был отстранен от власти в США после повторного избрания Дональда Трампа, — заявил Сафонов.

По мнению эксперта, через Санду Евросоюз намерен навязать Молдавии либеральные ценности. При этом большинство жителей республики придерживаются традиционных взглядов, подчеркнул он.

Можно смело сказать, что Брюссель будет активно бороться с православной церковью в Молдавии, постарается изменить менталитет местных жителей, начнет поощрять всевозможные шествия. И эта борьба, конечно, в ближайшее время будет только набирать обороты, — заключил аналитик.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что молдавские власти намеренно душат экономику Приднестровья, чтобы добиться отдаления республики от России. По его словам, новый закон о поэтапном введении НДС и акцизов для местных предприятий приведет к ухудшению ситуации в ПМР, поскольку дополнительные налоги начнут уходить в бюджет Кишинева.

