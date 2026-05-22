Тарасова объяснила переход Плющенко, ВСУ «атаковали» Прибалтику: что дальше

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила переход сына фигуриста Евгения Плющенко в сборную Азербайджана, Эстония впервые сбила над своей территорией украинский беспилотник, США намерены направить пять тысяч солдат в Польшу — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему сын Плющенко оказался в сборной Азербайджана?

Федерация фигурного катания России официально открепила 13-летнего Александра Плющенко для выступлений за другую страну. После получения соответствующего документа от Международного союза конькобежцев он сможет представлять Азербайджан начиная со следующего сезона. Пока что он выступал только по первому спортивному разряду и не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.

Решение Плющенко выступать за сборную Азербайджана продиктовано высокой конкуренцией в российской команде, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, после смены спортивного гражданства ему станет проще отбираться на мировые и европейские первенства, включая юниорские и взрослые турниры.

Александр Плющенко в роли Принца в ледовом шоу Евгения Плющенко «Спящая Красавица»

«Это выбор его родителей. Они хотят, чтобы у парня было меньше конкуренции для попадания на чемпионаты мира и Европы, юниорские и взрослые. У нас она очень большая. Они профессиональные люди в этом вопросе. Если родители выбирают для него другую страну, значит, они о чем-то думают», — объяснила тренер.

Плющенко-младший в свою очередь заявил, что был и остается русским, несмотря на переход в сборную Азербайджана. Сын двукратного олимпийского чемпиона выразил надежду, что сможет достойно представлять на международной арене обе страны и прославлять академию своего отца.

«Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы», — сказал юный фигурист.

Прибалтику ждет ад из-за украинских дронов?

Эстония впервые сбила в своем воздушном пространстве украинский дрон. По словам источников, глава эстонского МИД Маргус Цахкна поспешила обвинить в происшествии Россию, а кипрский журналист Алекс Христофору в свою очередь парировал необоснованный выпад сухим фактом: «Украина сама признала, что это ее беспилотник упал в Эстонии».

«Украинский дрон падает в Эстонии — обвинение летит в Москву. Любое ЧП замыкается на Россию, независимо от фактов. Схема удобна для внутренней аудитории и для разговора с НАТО, но создает долг доверия — каждый новый инцидент требует объяснений, почему опять Россия, и Христофору намекает именно на это», — утверждает информатор.

Военнослужащий ВСУ

По его мнению, в ближайшие недели произойдет новый инцидент в эстонском или латвийском небе.

«Украинские дроны все чаще теряют навигацию на подлете к российским регионам и уходят с маршрута. <...> Проблема становится уже не только военной, но и политической для Киева», — уточнил источник.

По мнению инсайдеров, в подобных условиях каждый пролет украинских дронов в сторону северо-западной части России несет риск скандала с союзниками Киева, которые не хотят ставить под угрозу свои электростанции, нефтехранилища и порты.

Американские военные едут в Польшу из-за Навроцкого

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении направить в Польшу еще пять тысяч американских военнослужащих. Причиной он назвал успешное избрание президентом Польши Кароля Навроцкого, которого он поддерживал.

«В связи с успешным избранием нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и нашими отношениями с ним я рад объявить, что Соединенные Штаты дополнительно направят в Польшу пять тысяч военнослужащих», — отметил американский лидер.

В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тыс. американских солдат. При этом совсем недавно стало известно, что Вашингтон планирует уведомить союзников по НАТО о сокращении сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе.

Американские солдаты участвуют в параде в Варшаве

Замглавы Минобороны Польши Павел Залевский уточнил, что власти республики планируют построить за свой счет военный городок для размещения пяти тысяч военнослужащих США и их семей. По его словам, Варшава предложила Пентагону «разместить американских военных на постоянной основе».

Залевский указал, что его страна полностью покроет затраты на строительство, Польша готова к этому. При этом он не уточнил, где именно построят объект и каковы сроки и стоимость реализации масштабного проекта.

Старший научный сотрудник ИСК РАН американист Павел Кошкин выразил мнение, что Трамп направит в Польшу дополнительно несколько тысяч военнослужащих из мести Берлину. Он отметил, что в зависимости от предыдущего назначения войск такой поступок можно трактовать по-разному.

«Если речь идет о передислокации американских войск из Германии, то это попытка послать прозрачный сигнал, что Америка сократит военное сотрудничество с Европой. Своего рода месть. Трамп вступил в публичную перепалку с властями ФРГ. А если речь идет о перемещении новых войск в Польшу, это подтверждение обязательств перед Европой», — заявил Кошкин.

Американист подчеркнул, что стратегия США касательно военного присутствия в Европе почти не изменилась за последние годы. По его словам, США не заинтересованы в открытом конфликте с Россией, однако рассматривают ее как угрозу, которую необходимо сдерживать.

