20 мая 2026 в 13:17

Названа истинная причина уничтожения Эстонией украинского БПЛА

Полковник Матвийчук: Эстония сбила украинский БПЛА ради защиты НАТО

Истребитель F-16 Истребитель F-16 Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press
Истребитель F-16, патрулировавший воздушное пространство НАТО над Балтийским морем, уничтожил украинский беспилотник для защиты территории Альянса, а не в интересах России, заявил NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, это произошло в рамках предупреждения РФ странам Балтии о неминуемом ответе, которое было сделано перед 9 мая.

Истребитель F-16, который патрулировала территорию Балтийского моря, уничтожил беспилотник Украины. Это произошло в рамках предупреждения, которое мы сделали перед 9 мая, когда предъявили странам Балтии свои претензии. Эстония приняла решение сбивать беспилотные летательные системы Украины, если они без разрешения войдут в воздушное пространство страны. Никакой случайности в этом нет. Это было намеренное действие по поводу прекращения несанкционированных полетов дронов ВСУ. То есть фактически Альянс оборонял свои территории. Никакой защиты России не было. Равно как и нападения на Украину. Это была защита территории НАТО, — пояснил Матвийчук.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна голословно возложил на Россию ответственность за инцидент с украинским беспилотником, который румынский истребитель F-16 сбил над территорией страны Балтии. Он отметил, что Таллин не давал Киеву разрешения на использование своего воздушного пространства.

Европа
Эстония
НАТО
Украина
Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
