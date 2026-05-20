Легковушка протаранила остановку с людьми в Петербурге

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль Hyundai Accent протаранил толпу людей, находящихся на остановке у станции метро «Академическая», пишет Мойка78. По предварительным данным, пострадал один человек. Его госпитализировали.

Водитель проехал перекресток Гражданского проспекта и проспекта Науки и в ходе движения задел бампером попутно следовавшую «ГАЗель». После этого он въехал в толпу людей и врезался в столб.

Ранее в Иглинском районе Башкирии погиб школьник в результате аварии, которую устроил его 22-летний дядя. Родственник 13-летнего подростка сел за руль без прав, предварительно выпив спиртное.

До этого в Краснодаре грузовой автомобиль насмерть сбил восьмилетнего велосипедиста. Трагедия разыгралась на пересечении улиц Ивовой и Фанагорийской. Водитель КамАЗа на нерегулируемом перекрестке при повороте зацепил ребенка, который ехал по тротуару.