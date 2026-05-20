Знаменитая писательница-фантаст умерла на 75-м году жизни Умерла писательница и журналистка Наталья Астахова

Из жизни ушла крымская журналистка и писательница-фантаст Наталья Астахова, сообщили РИА Новости в крымском отделении Союза журналистов России. Ей было 74 года.

Да. Это правда. Наталья Астахова умерла на 74-м году жизни, — сказал представитель СЖР.

Астахова родилась в марте 1953 года в Бахчисарае, окончила факультет журналистики МГУ. С 1988 года работала в газете «Крымская правда». Она была заслуженным журналистом Крыма и автором ряда прозаических произведений, включая сборник фантастических рассказов «Письма с Земли». Ее работы переводились на иностранные языки. Отдельные произведения Астаховой вошли в справочник «Кто есть кто в крымской фантастике» (2004) и «Энциклопедию крымской фантастики» (2018).

Ранее, 14 мая, возрасте 102 лет скончалась писательница и драматург Зоя Богуславская. Подчеркивается, что Богуславская была героиней советской официальной культуры, писателем, театральным и литературным критиком, почетным членом Российской академии художеств, заслуженным работником культуры и кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве» (2024).