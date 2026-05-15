Раскрыто, где похоронят Богуславскую Сын Зои Богуславской сообщил, что ее похоронят на Новодевичьем кладбище 2 июня

Похороны известной писательницы, искусствоведа и вдовы знаменитого поэта Андрея Вознесенского Зои Богуславской ориентировочно пройдут 2 июня на Новодевичьем кладбище, сообщил ТАСС ее сын Леонид. Траурная церемония прощания с выдающейся деятельницей отечественной культуры запланирована родственниками на этот же день в московском Центре Вознесенского.

Предварительно, [прощание пройдет] 2 июня в Центре Вознесенского, потом [похороны] на Новодевичьем, — сказал он.

Ранее пресс-служба Центра Вознесенского сообщила, что Богуславская скончалась на 103-м году жизни. Представители учреждения охарактеризовали ее как ключевую и знаковую фигуру отечественной культурной среды, идейного вдохновителя данной организации и руководителя Фонда Андрея Вознесенского.

Кроме того, в пресс-службе Министерства культуры Самарской области сообщили, что на 58-м году жизни скончался руководитель Молодежного драматического театра, актер Олег Погорелец. Исполнитель получил широкую популярность среди зрителей благодаря участию в телевизионном многосерийном проекте «Жена олигарха».