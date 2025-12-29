Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Владимиром Меньшовым

Вынос гроба с телом народной артистки России Веры Алентовой после церемонии прощания в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина

Народную артистку РФ Веру Алентову похоронили рядом с супругом Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент NEWS.ru. Ее могила расположена на центральной аллее.

Известно, что актриса была упокоена на участке № 5. Рядом с захоронением также расположены могилы актеров Василия Ланового и Александра Ширвиндта.

Ранее в театре имени Пушкина в Москве Алентову проводили в последний путь. Церемония прощания завершилась 10-минутными овациями. Десятки людей провожали Алентову в последний путь и на улице.

До этого художественный руководитель театра Писарев зачитал телеграмму от президента России Владимира Путина на прощании с Алентовой. Глава государства назвал ее замечательной и талантливой актрисой театра имени Пушкина, которому она посвятила многие годы своего творческого пути, а также выразил соболезнования в связи с ее уходом.

Алентова почувствовала недомогание на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Артистка с букетом алых гвоздик приехала на такси ко входу в театр к концу церемонии. Через некоторое время ей потребовалась медицинская помощь. Ее доставили в больницу, где она скончалась.