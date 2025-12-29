На прощании с Алентовой зачитали телеграмму от Путина Путин назвал Алентову замечательной актрисой и выразил соболезнования

На церемонии прощания с российской и советской актрисой Верой Алентовой, которая проходит Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, художественный руководитель театра Евгений Писарев зачитал телеграмму от президента России Владимира Путина, передает корреспондент NEWS.ru. Глава государства назвал ее замечательной и талантливой актрисой, выразив глубокие соболезнования в связи с ее кончиной.

Президент Российской Федерации. Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Веры Валентиновны Алентовой. Вера Алентова была замечательной актрисой, искренней, обаятельной, душевно щедрым человеком. Она всегда играла ярко, талантливо — и в кино, и на сцене Московского драматического театра имени Пушкина, которому она посвятила многие годы своего творческого пути. Светлая память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее самобытного дарования. Владимир Путин, — зачитал Писарев.

29 декабря в театре имени Пушкина в Москве проходит церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой. Она ушла из жизни 25-го числа. В последние месяцы актриса редко выходила в свет, но продолжала играть театре, где прослужила 60 лет.

Алентова ушла из жизни в возрасте 83 лет, ей стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким и потребовалась срочная медицинская помощь. Звезду фильма «Москва слезам не верит» госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, она умерла в реанимации ГКБ № 1.