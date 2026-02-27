Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 10:24

Обновленный спектакль «Лавр» состоится в Театре на Малой Ордынке

Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке
В Театре на Малой Ордынке 27 февраля состоится обновленная версия спектакля «Лавр» Эдуарда Боякова. В основу постановки лег одноименный роман Евгения Водолазкина. Перед зрителями в роли рассказчика и самого Лавра выступит актер Дмитрий Певцов.

На сцене развернется история о духовных исканиях, внутренней борьбе, стойкости и несгибаемости человеческого духа на фоне средневековой Руси. Главный герой поразмыслит об искуплении и смысле жизни. Особенностью постановки станет сочетание философии и зрелищности, литературы и современного мультимедийного шоу.

В ходе спектакля гостям представят видеопроекции, многоуровневые декорации, уникальные костюмы и необычного героя — волка. Действие на сцене дополнит живая музыка. Посетители услышат как композиции, исполненные на старинной колесной лире, так и современный фолк-рок. Контраст будет не только в музыкальной и визуальной составляющей постановки, но и в диалогах актеров. Они будут говорить архаизмами и при этом использовать молодежный сленг.

Ранее в Театре на Малой Ордынке состоялась премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь», посвященного периоду Смутного времени. В создании приняли участие режиссер Эдуард Бояков, группа 25/17, художники Александр Цветной, Алиса Меликова, Иван Руднев, хореограф Никита Мошков, драматурги Алексей Зензинов, Валентин Клементьев и команда Кинопарка Москино.

театры
искусство
Москва
спектакли
