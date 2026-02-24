В Москве прошла премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь»

В Театре на Малой Ордынке состоялась премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь», посвященному периоду Смутного времени. В создании приняли участие режиссер Эдуард Бояков, группа 25/17, художники Александр Цветной, Алиса Меликова, Иван Руднев, хореограф Никита Мошков, драматурги Алексей Зензинов, Валентин Клементьев и команда Кинопарка Москино.

Мы не реконструкторы. Мы позволяем себе некоторые вольности, где-то можем и похулиганить, в хорошем смысле слова, переводя историческую архаику на современный адекватный сценический язык. Нам надо сделать так, чтобы это было интересно современному зрителю, в том числе с использованием серьезных технологических решений: лучшие мультимедийные художники нашей страны работали над этим спектаклем. Выдающиеся музыканты с нами сотрудничали — одна из самых популярных русских рок-групп 25/17 создала музыку специально для этой работы, — рассказал режиссер Эдуард Бояков.

Во время спектакля зрителям представили лазерные лучи, каскадерские трюки и современные танцы. Организаторы отметили, что спектакль предусмотрен для семейного просмотра и вызовет интерес у представителей всех поколений. Следующие показы пройдут 29 и 31 марта, а также 18 и 19 апреля.

Ранее в Музее Москвы состоялась презентация перед премьерой спектакля «Соборная площадь». В рамках предпремьерной экспозиции кураторы музея познакомили гостей с артефактами, связанными с историей страны.