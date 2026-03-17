17 марта 2026 в 15:09

Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» состоятся в театре «Модерн»

Фото: Полина Капица/Пресс-служба театра «Модерн»
В Московском драматическом театре «Модерн» 20, 21, 22 и 29 марта пройдут премьерные показы спектакля «Вишневый сад». Режиссером постановки выступил художественный руководитель учреждения Юрий Грымов.

Впервые за 10 лет своей работы на этом посту он обратился к произведению Антона Чехова. Новая постановка стала его авторским взглядом на одну из самых известных пьес писателя. Режиссер переосмыслил чеховскую историю, при этом сохранив авторский текст.

Особенностями серии спектаклей станут живая музыка в исполнении оркестра, уникальные декорации, костюмы и световые решения. Премьеру постановки приурочили к 10-летию обновленного театра «Модерн» под руководством Грымова. Ее посвятили всему русскому театру и лично режиссеру Петру Фоменко.

На сцене сыграют ведущие актеры театра Людмила Погорелова, Вильдан Фасхутдинов, Дмитрий Бозин и Петр Ступин. В постановке также задействованы Александра Плетнева, Василиса Кашуба, Марианна Канивец, Юрий Анпилогов, Александр Борисов и другие.

Ранее в «Модерне» состоялась открытая репетиция спектакля «Вишневый сад». Она прошла в обычном рабочем режиме.

