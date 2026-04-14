Житель Владикавказа напал на букмекерскую контору с ружьем

Мужчина с ружьем напал на букмекерскую контору во Владикавказе, передает РЕН ТВ. Злоумышленник был обезврежен сотрудниками Росгвардии.

По информации источника, мужчина при задержании получил огнестрельное ранение в ногу. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, выясняя мотивы нападавшего и все обстоятельства инцидента.

До этого в Иваново суд арестовал четырех граждан России, которых подозревают в причастности к резонансному ограблению банка в Казахстане. Трое фигурантов заключены под стражу, еще один отправлен под домашний арест. Ограбление произошло в Павлодаре в ночь на 11 ноября 2024 года. Неизвестные проникли в отделение Halyk Bank («Народный банк») через пролом в стене и похитили драгоценности и деньги.

Ранее в Новосибирске было совершено вооруженное нападение на ювелирный салон. Мужчина в маске ворвался в магазин с пистолетом, угрожая оружием сотруднице. Под дулом пистолета он заставил женщину открыть витрины и похитил находившиеся там украшения. Общая сумма ущерба составила 7 млн рублей.