Вооруженный грабитель вынес из магазина украшения на миллионы

17 февраля 2026 в 11:59

В Новосибирске мужчина ограбил ювелирный магазин на 7 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В одном из ювелирных салонов Новосибирска мужчина в маске и с пистолетом ворвался в магазин, приставил оружие к сотруднице, затем заставил ее открыть витрины и забрал украшения, передает Telegram-канал «112». Сумма ущерба составила 7 млн рублей.

Преступник действовал решительно, но полицейским удалось его задержать благодаря оперативной реакции. Оказалось, что злоумышленник уже давно разыскивался на федеральном уровне за похожие преступления в другом регионе. На данный момент он взят под стражу, против него возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в турецком Кайсери 26-летний мужчина ограбил ювелирный магазин, используя угнанный погрузчик. Преступник проломил техникумом защитные рольставни, вынес украшения и скрылся с места преступления верхом на осле. Полиция быстро вычислила грабителя по камерам наблюдения. Похищенное золото было найдено закопанным в земле и возвращено владельцу магазина, а злоумышленник арестован и ожидает суда.

