Жительница Новосибирска рассказала о борьбе с болезнью Бехтерева

Жительница Новосибирска рассказала в беседе с «КП-Новосибирск», что ежедневно занимается гимнастикой в борьбе с болезнью Бехтерева — редким аутоиммунным заболеванием. По признанию 36-летней россиянки, этот недуг всего за несколько месяцев полностью изменил ее жизнь. Женщине пришлось отказаться от работы и хобби, сосредоточившись на лечении и реабилитации.

Я была гиперактивным человеком. Постоянно в движении, в проектах. Но из-за моего состояния пришлось стать домохозяйкой. Самое сложное — это морально принять диагноз. Когда ты постоянно живешь с болью в теле, очень легко опустить руки. Поэтому сначала нужно работать с психологическим состоянием. Если человек решит, что все, жизнь закончилась, бороться будет невозможно. А если настроиться на борьбу, можно научиться жить дальше. Справиться в такой борьбе помогут любовь к себе, упорство и правильная поддержка близких, — высказалась женщина.

Сейчас она не только ежедневно делает гимнастику, но и посещает специальные тренировки. По признанию россиянки, спорт помогает ей хотя бы немного ослабить постоянную боль, поскольку все обезболивающие неэффективны. Женщина призвала всех быть внимательнее к здоровью и никогда не игнорировать сигналы своего тела.

