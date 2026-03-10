Желающим взять ипотеку сообщили приятную новость Ставки по ипотеке в России продемонстрировали снижение на 0,63 п. п.

Средние ипотечные ставки в России продолжают снижаться вторую неделю подряд после февральского заседания ЦБ, уменьшившись за период с 2 по 8 марта на 0,05–0,63 процентного пункта в зависимости от сегмента, свидетельствуют данные Единой информационной системы жилищного строительства. Коррекция произошла на фоне пересмотра условий кредитования крупнейшими банками.

На прошедшей неделе ставки понизили банк «Дом.РФ» (на 2 п. п.) и Альфа-банк (на 0,5 п. п.). Также подобное решение приняли Металлинвестбанк (0,2 п. п.) и Транскапиталбанк (1,15 п. п.).

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил о необходимости продолжать развитие программ льготной ипотеки, особенно для поддержки многодетных семей, несмотря на отсутствие перспектив снижения ключевой ставки в ближайшее время. По словам политика, доступное жилье напрямую влияет на демографию, а наличие собственной квартиры является ключевым фактором для рождения первого ребенка.

Кроме того, руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил о необходимости изменить условия семейной ипотеки, предложив предоставлять супругам до 30 лет право на кредит по пониженной ставке. Общественная организация направила соответствующий пакет инициатив в Минфин, правительство и профильные комитеты Госдумы.