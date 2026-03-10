Названо главное преимущество медиаторов в спорах с банками и МФО Переговорщик Хрулев: медиация в спорах с МФО работает при конкретной претензии

Медиация способна эффективно разрешить споры с микрофинансовыми организациями при наличии конкретной претензии, заявил NEWS.ru вице-президент ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев. По его словам, медиаторы помогают объединить все возражения в единую беседу.

В спорах с банками, МФО и по картам медиация хорошо работает там, где у человека уже есть конкретная претензия к начислениям и списаниям. Самые частые истории выглядят одинаково: при выдаче кредита подключили страховку или платную услугу, по карте удержали комиссию, в расчете долга появились суммы, которые клиент не понимает, по просрочке быстро выросла неустойка. В такой ситуации медиация нужна с самого начала как способ собрать спор в один предмет разговора, зафиксировать спорные суммы, разделить основной долг, проценты, комиссии и санкции, после чего обсуждать решение по каждому блоку, а не спорить сразу обо всем, — пояснил Хрулев.

Он подчеркнул, что финансовые споры должны проходить через обязательный досудебный этап и медиация может значительно упростить этот процесс, если все действия будут тщательно продуманы. По словам эксперта, первым шагом является подача письменного заявления в банк или МФО с требованием восстановить нарушенные права.

Закон дает финансовой организации срок на ответ: в ряде случаев 15 рабочих дней, в остальных случаях — 30 календарных. Пока идет этот срок, медиация помогает подготовить рабочую позицию и проект соглашения, чтобы у второй стороны был предмет для переговоров, а у клиента — план действий. Если ответ не устроил или его нет, подается обращение к финансовому уполномоченному, и это часто снимает часть спора без суда уже на досудебной стадии. Самая сильная сторона медиации в кредитных и карточных спорах связана с тем, что она позволяет собрать решение под реальную жизнь человека, — добавил Хрулев.

Ранее депутат Госдумы Георгий Камнев предложил запретить рекламу микрозаймов в России, которая вводит граждан в заблуждение, обещая быстрые и легкие деньги. По его словам, существующих мер Центробанка недостаточно для защиты россиян от влияния этого маркетинга.