10 марта 2026 в 08:11

Раскрыто, сколько боеприпасов истратили США за два дня войны с Ираном

WP: США истратили боеприпасов на $5,6 млрд за два дня операции против Ирана

Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США. Совместная американо-израильская атака на Иран Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США. Совместная американо-израильская атака на Иран Фото: Us Navy/U.S Navy/Global Look Press
ВС США истратили боеприпасов на $5,6 млрд (443 млрд рублей) в первые два дня операции против Ирана, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. С учетом этого администрация президента Дональда Трампа направит в конгресс запрос на дополнительное финансирование военных нужд.

Как отмечает издание, парламентарии выразили обеспокоенность быстрым расходованием современных и дорогих боеприпасов. В то же время один из представителей Пентагона заверил, что у американских военных есть все, что нужно для любых операций.

Ранее Трамп заявил, что американские военные предпочитают топить иранские корабли, а не захватывать их, потому что «это веселее». При этом лидер не уточнил, в разговоре с кем он получил такую информацию.

До этого президент США сообщил, что вопрос о прекращении военной кампании против Ирана будет решаться совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В интервью The Times of Israel американский лидер подчеркнул, что окончательное решение примет в «подходящий момент», но все будет учтено.

