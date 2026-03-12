Впавшей в кому россиянке в Таиланде стало хуже

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Состояние россиянки Екатерины из города Саки, которая впала в кому в Таиланде ухудшилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских волонтеров Светлану Шерстобоеву. Крымчанка не может дышать самостоятельно — ее подключили к ИВЛ.

Состояние Кати, по словам ее сестры, ухудшилось. Если раньше она неосознанно открывала глаза, то сейчас вообще никак не реагирует, уходит в кому глубже. Сегодня врачи попытались снять ее с ИВЛ, но неудачно. Катя сама не дышит, попытка была пустая, ее опять перевели на ИВЛ, — уточнила Шерстобоева.

Известно, что девушка впала в кому после операции по удалению зуба. Представитель российских волонтеров подчеркнула, что прогнозов по выздоровлению Екатерины и возвращению в Россию нет.

Ранее сообщалось, что крымчанка из города Саки работает швеей. Поездку за границу она планировала длительное время и накопила средства на первое путешествие, выбрав для отдыха Таиланд. Во время пребывания в Паттайе у нее воспалился зуб мудрости, который удалили в одной из местных больниц по страховому полису.

