Власти США раскрыли, будут ли сняты санкции против российской нефти Министр Райт: США не станут снимать санкции против российской нефти

США не станут снимать санкции против российской нефти, заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире CNN. По его словам, в настоящее время Вашингтон сосредоточен на военной операции против исламской республики. Также он усомнился, что в ближайшее время цены на нефть могут вырасти до $200 (15,9 тыс. рублей) за баррель.

Ранее стало известно, что страны Персидского залива из-за разгоревшегося на Ближнем Востоке конфликта сократили общую нефтедобычу минимум на 10 млн баррелей в сутки. По информации Международного энергетического агентства, в регионе произошел крупнейший в истории сбой поставок нефти.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков допускал, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке американца могут разрешить импорт российской нефти на свою территорию, ослабив санкции. Кроме того, правительство страны может выдать генеральную лицензию, позволяющую покупать сырье у компаний из РФ.